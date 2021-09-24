На Южном Урале откроется 12 центров онкологической диагностики

Челябинский Минздрав анонсировал открытие в регионе сразу 12 центров онкологической диагностики уже с января. Свои двери они распахнут в рамках введения нового порядка оказания помощи профильным пациентам (как известно, наша область стабильно в антилидерах по онкологическим заболеваниям), пишет телеграм-канал «Челябушка». Поменяется и тактика лечения — к консилиумам подключат клиники, работающие с использованием методов хирургии и радиотерапии, для их организации планируется активнее внедрять технологию телемедицины.

— Понятно, что все это ради постановки диагнозов на ранних стадиях и улучшения качества услуг. Учитывая непростые финансовые условия в здравоохранении, а также предшествующую оптимизацию, когда больницы на Южном Урале чаще закрывались, чем расширялись, запуск этой программы да еще в разгар ковидной пандемии можно назвать прорывом для местной медицины, — добавляют авторы паблика.