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Общество24 сентября 2021 10:45

На Южном Урале откроется 12 центров онкологической диагностики

Они начнут принимать пациентов с января 2022 года
Источник:kp.ru
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Челябинский Минздрав анонсировал открытие в регионе сразу 12 центров онкологической диагностики уже с января. Свои двери они распахнут в рамках введения нового порядка оказания помощи профильным пациентам (как известно, наша область стабильно в антилидерах по онкологическим заболеваниям), пишет телеграм-канал «Челябушка». Поменяется и тактика лечения — к консилиумам подключат клиники, работающие с использованием методов хирургии и радиотерапии, для их организации планируется активнее внедрять технологию телемедицины.

— Понятно, что все это ради постановки диагнозов на ранних стадиях и улучшения качества услуг. Учитывая непростые финансовые условия в здравоохранении, а также предшествующую оптимизацию, когда больницы на Южном Урале чаще закрывались, чем расширялись, запуск этой программы да еще в разгар ковидной пандемии можно назвать прорывом для местной медицины, — добавляют авторы паблика.