Жители Челябинской области заложили в ломбарды меха, золота и техники на 8 млрд рублей

Объем займов, выданных под залог авто, снизился на 23%.

В Челябинской области стало меньше ломбардов — за полгода их число сократилось на четверть до 63. Но это не мешает жителям области оформлять там займы. В 2021 году южноуральцы получили в ломбардах больше 8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

В среднем ломбарды выдавали по 10 тысяч рублей. Чаще всего — под залог золотых изделий, меха, бытовой техники и электроники. Объем выдачи таких займов вырос на 22% — до 8 млрд рублей. А вот объем выдачи займов под залог авто наоборот снизился на 23% до 16 млн рублей.

По данным регионального ЦБ, сокращение числа ломбардов связано в том числе с новыми правилами допуска на финансовый рынок. Сейчас, чтобы стать ломбардом и попасть в госреестр, надо пройти проверку Банка России.

Как отметила управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина, прежде чем обратиться за займом, лучше проверить ломбард на легальность через реестр на сайте Банка России.

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