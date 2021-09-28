Школьники Челябинской области стали победителями и призерами «Президентских состязаний-2021»

Фото: предоставлено Андреем Саломатиным

Сборная команда восьмиклассников Краснооктябрьской средней общеобразовательной школы (СОШ) Аргаяшского района принесла в копилку Челябинской области очередную победу в «Президентских состязаниях». Спортивные соревнования среди учащихся 13-14 лет с 7 по 27 сентября проходили во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае.

— Наши учащиеся представляли Челябинскую области на «Президентских состязаниях» уже в седьмой раз, — рассказал КП-Челябинск директор Краснооктябрьской СОШ Андрей Саломатин. — В этом году команду представляли шесть учащихся 8 класса — три мальчика и три девочки. Ребята соревновались в спортивном многоборье, эстафетном беге, демонстрировали свои знания и навыки в творческом и теоретическом конкурсах. По итогам выступления ученики школы в седьмой раз стали победителями и призерами данных соревнований в общем зачете и отдельных видах.

Фото: предоставлено Андреем Саломатиным

Представители Челябинской области, в частности, стали победителями в теоретическом конкурсе и эстафете.

Фото: предоставлено Андреем Саломатиным

«Президентские состязания» являются одними из самых массовых спортивных соревнований среди школьников в России. Ежегодно в соревнованиях школьного этапа «Президентских состязаний» принимают участие более 11 млн обучающихся. В финальном этапе приняли участие почти 1400 ребят из 81 региона.

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