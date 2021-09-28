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Общество28 сентября 2021 11:26

«Соцгород» подвел итоги конкурса детского рисунка «Моя малая родина»

Чье творение стало лучшим?
Источник:kp.ru
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Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Конкурс проводился при поддержке лидера движения, депутата Государственной Думы VII созыва Андрея Барышева и был посвящен юбилею Челябинска.

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Самое активное участие в конкурсе приняли ребята из 3а класса школы № 8 Центрального района. На днях в гостях у юных художников побывали представители общественного движения. Они поблагодарили ребят за участие в конкурсе, пожелали им хорошей учебы, творческих успехов и вручили им благодарности «Соцгорода». А Александра Брюханова получила в подарок билеты в кино. Ее рисунок был выбран с помощью рандомайзера (генератора случайных чисел).