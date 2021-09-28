Рыбаки на неуправляемом катере попали ночью в шторм на озере Аргази

На озере поднялась двухметровая волна Фото: Мария ЛЕНЦ

Двое рыбаков чуть не погибли на озере Аргази в Челябинской области. Они решили обкатать на водоеме новый катер. Судно показало себя е лучшим образом: двигатель катера заглох, люди застряли посреди озера.

Оба пассажира – опытные любители спортивной рыбалки, в плавание они взяли подходящее для холодной погоды одежду и снаряжение, поэтому поначалу ситуация их не обеспокоила.

Но ночью начался шторм. Рыбаки поняли, что высокая волна может опрокинуть неуправляемый катер и вызвали спасателей.

– При нулевой видимости, по двухметровой волне, в полной темноте, на надувной лодке с навесным мотором спасатели по координатам GPS-навигатора разыскали судно, – рассказали в областной поисково-спасательной службе.

Одного из рыбаков эвакуировали в лодку, второго оставили за штурвалом взятого на буксир катера.

В результате и рыбаков, и их сломавшееся судно доставили к берегу, никто не пострадал.

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