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Происшествия28 сентября 2021 12:04

В Челябинске пациент выпал из окна ковидного госпиталя

Мужчина разбился насмерть
Елена КОЛЧИНА
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Мужчина упал с большой высоты и скончался на месте происшествия

Мужчина упал с большой высоты и скончался на месте происшествия

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В областной клинической больнице №2 в Челябинске погиб пациент. 27 сентября он выпал из окна отделения, перепрофилированного под госпиталь для больных коронавирусом на верхнем этаже. Тело мужчины обнаружили под стеной медучреждения на улице Гагарина.

Причина падения пациента пока не известна.

В региональном СУ Следственного комитета обещали прокомментировать случившееся позже.

Напомним, в апреле из окна больницы в Челябинске выпала 86-летняя женщина, лечившаяся от коронавируса. Женщина получила серьезные травмы, спасти ее не удалось.

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