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Происшествия28 сентября 2021 12:44

В Челябинской области в снежный затор попали два школьных автобуса

Из сугробов не могли выбраться еще 18 автомобилей
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Из-за снегопадов в окрестностях Магнитогорска на дороге застряли сразу 20 автомобилей.

— Снег покрывал дорожное полотно приблизительно на 10 сантиметров. Из-за того, что весь автотранспорт был на летней резине, данный участок дороги они проехать не смогли, — рассказал замначальника Магнитогорского пожарно-спасательного отряда Алексей Ишмаметьев.

На помощь к автомобилистам приехали спасатели на пожарной машине. Среди застрявших между поселками Урлядинский и Межоезерный автомобилей оказалось два школьных автобуса. Они собирали учеников из разных поселков и успели посадить только трех пассажиров. Школьники не пострадали, из автобусов их забрали приехавшие к месту затора родители.

Уже опустевшие автобусы, а также автомобили спасатели отбуксировали с непроходимого участка дороги на тот, где проезд свободен.

Снег затем расчистили грейдеры, трактор и погрузчик.

— В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме. Дороги областного и федерального значения находятся в проезжем состоянии, — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, в Челябинской области в конце сентября выросли первые сугробы. Водителям рекомендовали оставаться дома. Метеорологи предупреждают о гололеде и ледяном дожде.

Спасатели в Челябинской области вытащили из сугробов застрявшие школьные автобусы
Видео: ГУ МЧС по Челябинской области

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