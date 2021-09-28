Жители Челябинской области накопили 1,7 млрд рублей долгов за отопление

Многие жители региона копят долги еще с прошлого отопительного сезона Фото: Александр ГЛУЗ

Суммарный долг жителей Челябинской области за отопление и горячее водоснабжение превысил 1,7 млрд рублей. Об этом сообщили в ООО «Уралэнергосбыт». По данным компании, каждый четвертый южноуралец еще не рассчитался за теплоэнергию, полученную в прошлый отопительный сезон. При этом общий долг граждан превысил сумму, которую в этом году вложили в ремонт теплосетей (на починку труб и обновление оборудования потратили 1,2 млрд рублей).

Долги со злостных неплательщиков собираются взыскивать через суд. К этой мере прибегают, если клиент не платил за тепло и воду два месяца и его долг превышает 2 тыс. рублей.

— Сейчас в судах рассматриваются заявления в отношении должников за тепловую энергию на сумму более одного миллиарда рублей. Исполнительные листы на сумму 452 млн рублей уже направлены судебным приставам. На их основании задолженность будет списана с банковских счетов или удержана с заработной платы должников, — расксазл первый заместитель гендиректора «Уралнергосбыта» Андрей Святых.

Ранее у каждого третьего челябинца нашли долги по оплате электроэнергии.

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