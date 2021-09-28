«Не хотят упускать из вида»: южноуральцы стали чаще покупать камеры видеонаблюдения

Фото: Интерсвязь

Начиная с июня 2021 года на рынке IT-технологий Южного Урала начал прослеживаться новый тренд — жители региона массово скупают и устанавливают камеры видеонаблюдения, причем речь идет как об оборудовании для многоквартирных домов, так и для частного сектора. Продажи комплектов устройств для непрерывного видеонаблюдения растeт в геометрической прогрессии.

По данным компании «Интерсвязь» по сравнению с апрелем этого года, уже в июне пользователями было закуплено и установлено в два раза больше камер, в июле — в три, а августе и вовсе в четыре. Всего, согласно данным одного из лидеров рынка, за три месяца в Челябинске было установлено более 1000 новых камер на многоквартирных домах.

Многие эксперты связывают «бум видеонаблюдения» с сезонным спросом. Лето — пора отпусков, поэтому отправляясь в дальние поездки люди стараются позаботиться о безопасности своего имущества, которое на долгое время остается без присмотра. Однако эксперты Интерсвязи считают, что к возникновению нового тренда на рынке не стоит относиться так «однобоко». «Сделать свою привычную среду обитания более безопасной — это нормальное желание человека, которое всегда присутствует в его жизни. Очевидно, что частично «бум видеонаблюдения» спровоцировали «Умные домофоны». Кадры, снятые на встроенные камеры, уже не раз помогали поймать воров, «закладчиков», виновников ДТП, решить конфликтные ситуации, которые произошли на придомовой территории. При этом у домофонов все-таки есть «слепые зоны», специализированное оборудование же позволяет избавиться от них и создать полноценную «территорию безопасности» во дворе. Поэтому мы считаем, что тенденция к оснащению многоэтажек камерами сохранится и после летне-осеннего периода отпусков», — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Тренд к обеспечению безопасности при помощи современных технологий уже вышел за рамки крупных городов и распространяется также в частном секторе. В апреле в три раза вырос спрос на «Умные калитки» компании «Интерсвязь», более того высокое количество установок сохранялось на протяжении всего лета. Технология обладает той же функциональностью, что и «Умные домофоны» в многоквартирных домах: видеонаблюдение, видеоархив, дистанционное управление. Зачастую пользователи также дополняли «калитку» и комплектом камер.

Отметим, специалисты компании «Интерсвязь» перед установкой комплекта видеонаблюдения разрабатывают индивидуальный план-схему под каждый двор, это позволяет полностью охватить территорию и эффективно использовать возможности оборудования. Жильцы сами могут выбрать сколько дней снятый материал будет хранится в архиве: от 3 дней до месяца. Доступ к онлайн-трансляции и архиву получают все жильцы дома без исключения. При этом для просмотра материалов можно использовать смартфон, планшет, компьютер или ТВ-приставку.

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