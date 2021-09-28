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Общество28 сентября 2021 14:15

В минэкологии отреагировали на просьбы эвакуировать одинокого лебедя с озера Увильды

Жители Челябинской области боятся, что птица может погибнуть
Елена КОЛЧИНА
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В минэкологии рассказали, почему не заберут лебедя с озера

В минэкологии рассказали, почему не заберут лебедя с озера

Фото: Александр ГЛУЗ

Южноуральцы попросили помочь лебедю, которого заметили на озере Увильды. Птица осталась в одиночестве, делается все холоднее, и неравнодушные граждане опасаются, что лебедь может погибнуть, если не забрать его с водоема.

В региональном министерстве экологии сообщили, что пока для тревоги нет причин. Специалисты выехали к озеру и оценили состояние лебедя.

— В данном случае птица не травмирована и помощь ей не требуется,- рассказал замминистра экологии Виталий Безруков.

Эксперты министерства уточнили, что лебеди, если они не ранены, могут спокойно находиться на водоемах даже зимой. Птицы спокойно выдерживают перепады температур кормятся на незамерзающих участках озер или просто на время останавливаются на водоемах во время перелета к месту зимовки.

— Птицы сами понимают, когда лучше покинуть водоем. Они могут жить на нем до середины декабря, — уточнили в минэкологии.

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