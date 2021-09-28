На Северо-Западе Челябинска без вести пропала 15-летняя школьница

Фото: «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) / vk.com

В Челябинске без вести пропала 15-летняя Карина Гутникова. В последний раз ее видели 23 сентября по адресу проспект Победы, 308Б. С тех пор вестей о девушке нет. Волонтеры поискового отряда «Легион СПАС» распространили ориентировку на пропавшую.

— Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, пирсинг в носу, светло-русые волосы ниже плеч, концы которых окрашены в рыжий цвет, — говорится в ориентировке. — Была одета: розовая куртка, толстовка, бордовые джинсы и бежевые кроссовки.

Тем, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят позвонить волонтерам по телефонам: +79514551317 (Татьяна), +79823437993 (Александр).

В середине сентября в Челябинске велись поиски другой 15-летней школьницы, которая пропала возле здания МФЦ на Университетской набережной. Выяснилось, что ранее она уже сбегала из дома, но в этот раз вестей о подростке не было больше недели. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве. Позже школьница сама вышла на связь с родителями.

В конце августа в челябинском поселке Вавиловец пропала 14-летняя школьница. Она сказала маме, что пошла гулять с подругой. Вечером ее телефон оказался выключен. Полиция «пробила» биллинг телефона. Последняя точка была возле дома, а потом кто-то вытащил сим-карту. Позже пропавшую нашли в Самаре.

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