Красная дорожка и TOTAL BLACK. Что надеть на модный показ LFW Ural?

Фото: LFW

Вопрос «что надеть?» сам по себе всегда вводит женское сообщество в смятение. А вопрос «что надеть на самое модное событие города?» и вовсе может поставить в ступор.

Как надо выглядеть? Эффектно? Торжественно? Элегантно? Ярко?

Организаторы позаботились об этой стороне вопроса и объявили дресс-код TOTAL BLACK

Для того, чтобы чувствовать себя комфортно среди гостей, достаточно быть в черном. Это может быть любой наряд. Элегантная классика, дерзкий стритвир, яркий гламур или любой другой стиль

Любой из этих образов будет роскошно выглядеть на фоне «Красной дорожки», по которой всем гостям предложено будет пройти, прежде чем они попадут на показ.

Фото: LFW

Юбилейный 10-ый сезон Long Fashion Weekend Ural состоится 2 октября в Центре исторического наследия Южно-Уральской железной дороги. На показе свои коллекции продемонстрируют дизайнеры Уральского региона и 4 приглашенных дизайнера из Мурманска, Улан-Удэ, Москвы и Омска.

Эта площадка станет символичной, как никогда. Ведь тема сезона 2021 — цикл. Во время показов модели будут ходить одновременно по нескольким этажам, а часть шоу пройдет на открытой площадке среди старинного антуража.

Билеты можно приобрести в Доме парикмахеров @12_procent или по телефону 8 900 094-84-26

Увидимся 2 октября в 19:00

Центр исторического наследия ЮУЖД: ул. Железнодорожная, 11

Сайт проекта: longfashionweekend.ru.

Инстаграм: @lfwteam

#longfashionweekend #LFWxUral

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

2 октября состоится финальное шоу Long Fashion Weekend 2021