Обвиняемого во взятке замминистра строительства Челябинской области оставили в СИЗО еще на несколько месяцев

Ивана Белавкина заключили под стражу в начале июня. Фото: susu.ru

Центральный районный суд Челябинска продлил меру пресечения первому заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Ивану Белавкину, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-центре областной прокуратуры, чиновник будет находиться в СИЗО до 3 декабря 2021 года.

Сторона Белавина в ходе судебного заседания ходатайствовала об изменении меры пресечения на залог либо домашний арест. Однако суд в этом отказал.

— Прокуратурой области поддержано ходатайство следственного органа о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражей первому заместителю регионального министра строительства и инфраструктуры, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Ивана Белавкина на рабочем месте 3 июня. Первого замминистра обвиняют в получении взятки от предпринимателя в сумме более 1 млн рублей, следственный комитет возбудил уголовное дело. Чиновник должен был находиться в СИЗО до 3 октября, но теперь ему продлили меру пресечения.

Заместителю министра строительства 49 лет. В минстрое он начал работать в 2004 году. Первым заместителем главы министерства стал в 2019 году. В его должностные обязанности входило курировать сферу ЖКХ.

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