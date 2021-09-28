В ледовой арене «Трактор» в Челябинске откроется пункт вакцинации от коронавируса и гриппа

У желающих пройти вакцинацию от коронавируса будут на выбор две вакцины.

Теперь жители Челябинска могут привиться от коронавируса и гриппа в ледовой арене «Трактор». Пункт вакцинации откроется завтра, 29 сентября, и будет работать с 14:00 до 19:00. При себе необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Вакцинация от COVID-19 будет осуществляться на выбор препаратами «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник Лайт». Прививаться от гриппа можно с помощью вакцины «Совигрипп».

Напомним, с 23 сентября на ледовой арене «Трактор» начали действовать новые правила посещения домашних матчей. Отныне зрителям нельзя присутствовать на играх без QR-кода о прохождении вакцинации. Исключения действуют только для детей и тех, кто уже переболел коронавирусом.

— Вход для всех желающих будет осуществляться через билетные кассы. Прививка от COVID-19 позволит вам получить QR-код и посещать матчи «Трактора» в сезоне 2021/22, — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru