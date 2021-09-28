В Челябинске отреставрируют фасады 11 исторических зданий

Стоимость ремонта фасада этого дома на площади Революции - 60 млн рублей. Фото: Google Карты

В программу капремонта фасадов вошли 11 исторических зданий, которые находятся на гостевом маршруте. Из областного бюджета направили средства на приведение в порядок зданий на проспекте Ленина на участке от Российской до Лесопарковой. Депутаты Челябинской городской думы одобрили финансирование работ. Однако один из народных избранников резко высказался против, заметив, что дома должны ремонтироваться за счет Фонда капитального ремонта.

— Почему мы должны тратить бюджет, если люди платят деньги в специальный фонд? — задал вопрос Дмитрий Григорчик.

Сложность оказалась в том, жители выбранных для реконструкции домов собирают деньги на специальный счет управляющей компании или ТСЖ, да и сумма ремонта для них неподъемна. Так, ремонт фасада дома напротив площади Революции по адресу Ленина, 54 обойдется в 60 млн рублей.

— Несколько десятков лет к этому вопросу вообще не подступали, — аргументировал председатель Челябинской гордумы Андрей Шмидт. — Надо принять решение и выполнить работу. Это объекты культурного наследия на гостевом маршруте, делать ремонт за счет жителей мы не можем.

За свой счет пообещали отремонтировать свои здания университеты, которые находятся на проспекте Ленина: педагогический, аграрный вузы и ЮУрГУ.

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