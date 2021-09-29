Челябинского бизнесмена Артура Никитина оправдали в суде по делу о неуплате налогов

Суд оправдал всех обвиняемых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предпринимателя Артура Никитина и двух его коллег – директора ООО «Стройсвязьурал 1» Олега Лежникова и юриста Елену Рытую признали невиновными в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в Советском районном суде Челябинска.

Следствие считало, что трое сообщников недоплатили в бюджет 287 млн рублей, внося недостоверные сведения в налоговые декларации. Но суд не счел собранные доказательства убедительными.

Напомним, в прошлом году начался суд над бывшим приставом, который, по версии следствия, пытался обманом отобрать у Артура Никитина на 25 млн рублей, обещая избавить фирму бизнесмена от обвинения в неуплате налогов.

А в начале этого года администрация Челябинска заявила о намерении изъять недостроенное здание на пересечении улиц Васенко и Коммуны. Недострой принадлежит компании Артура Никитина «Стройсвязьурал 1».

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