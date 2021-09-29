Челябинцам предложили проверить здоровье сердца и сделать ЭКГ в библиотеке

Многие южноуральцы страдают от повышенного давления Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске пройдет акция «Оберегая сердца». Ее участники смогут бесплатно проверить собственное здоровье: измерить артериальное давление, вычислить индекс массы тела, сделать электрокардиограмму с помощью портативного аппарата. Все процедуры будут проводить в Публичной библиотеке с 16:30 до 19:00 1октября. Там же горожане смогут побеседовать о здоровье сердца и сосудов с врачом-кардиологом. Желающим проверить сердце нужно предварительно записаться по телефону 729-22-29.

— В Челябинской области количество лиц с болезнями системы кровообращения за последние 10 лет увеличилось на 27,9% и составило 31% взрослого населения области, — рассказали в региональном центре медицинской профилактики.

Больше всего выросло количество болезней, связанных с повышенным артериальным давлением. Сердечно-сосудистые заболевания сейчас считаются причиной трети смертей в мире и половины — в России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru