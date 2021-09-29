В Южноуральске грабители нашли жертву, опубликовав объявление в интернете

Несостоявшемуся покупателю угрожали ножом и пистолетом Фото: Иван ВИСЛОВ

В Южноуральске поймали грабителей, напавших в июле этого года на местного жителя. Ограбление спланировали заранее. Один из бандитов опубликовал объявление о продаже оборудования для майнинга криптовалюты по очень низкой цене.

С потенциальным покупателем договорились встретиться вечером на территории гаражного кооператива. Мужчина с деньгами прибыл на место встречи, но грабители не вынесли ему товар, а стали угрожать ножом и пневматическим пистолетом. Горожанина повалили на землю, связав руки за спиной. Злоумышленники забрали из багажника его машины 300 тыс. рублей, а затем сбежали.

Как рассказали в областной прокуратуре, всех подозреваемых удалось отыскать и задержать. Это мужчины 23, 30 и 54 лет. Сейчас они находятся под стражей.

— В совершении преступления обвиняемые вину признали, дали признательные показания, ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме, — сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело о разбое, свершенном по предварительному сговору с применением оружия будет рассматривать Южноуральский городской суд.

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