В Челябинской области за день выявили 381 новый случай коронавируса

Коронавирусом заболели более 97 тыс.жителей Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области 25 человек скончались от ковидной пневмонии.
Заболеваемость в регионе продолжает расти. За день медики зарегистрировали 381 новый случай коронавируса, в том числе три – у школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 9870 человек.
За все время эпидемии в Челябинской области коронавирусом заболели 97,2 тыс. человек.
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