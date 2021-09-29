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Здоровье29 сентября 2021 9:28

В Челябинской области за день выявили 381 новый случай коронавируса

За то же время от болезни умерли 25 человек
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом заболели более 97 тыс.жителей Челябинской области

Коронавирусом заболели более 97 тыс.жителей Челябинской области

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области 25 человек скончались от ковидной пневмонии.

Заболеваемость в регионе продолжает расти. За день медики зарегистрировали 381 новый случай коронавируса, в том числе три – у школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 9870 человек.

За все время эпидемии в Челябинской области коронавирусом заболели 97,2 тыс. человек.

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