В Челябинске выбрали фирму, которая достроит дом для дольщиков проблемного ЖК «Радуга»

Сдать дом собираются к лету следующего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Достраивать дом №2.2 в челябинском жилом комплексе «Радуга» будет строительная компания «Высота». Подрядчика определили по итогам конкурса, объявленного Фондом защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области. Информация о конкурсе опубликована на портале госзакупок.

Завершить строительство дома на Краснопольской площадке в микрорайоне №51 и благоустроить прилегающую к зданию территорию подрядчик должен будет до 30 мая 2022 года.

Возведение домов в проблемном жилом комплексе начала строительная компания «Радуга». Ее учредителя Юрия Стеканова сейчас судят за пособничество в мошеничестве. В мошенничестве обвиняют дядю Юрия Стеканова Александра Сребрянского. Группа компаний «Серебряный ключ», которой он руководил, начала и не довела до конца строительство 29 домов в Челябинске и Копейске. 2702 дольщика остались без денег и без квартир, ущерб составил 3,8 млрд рублей.

ООО»Высота», которое будет достраивать дом в ЖК «Радуга» ранее взялjсь за достройку другой проблемной многоэтажки в микрорайоне №51 – в ЖК «Яркая жизнь».

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