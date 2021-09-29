Врач рассказал, какие правила нужно соблюдать в отопительный сезон

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Из-за раннего похолодания в некоторых регионах России уже начался отопительный сезон. В этот период люди сталкиваются с такими проблемами, как сухость кожи и слизистых, дерматиты и др. Почему это происходит и как этого можно избежать, рассказал Сергей Хомяков, доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва».

Период начала холодов, когда среднесуточная температура опускается ниже +8 ºС, связан с началом отопительного сезона. Коммунальные службы включают централизованное отопление, в квартирах радиаторы начинают нагревать воздух. Воздух становится сухим, относительная влажность падает до 10-20%. У людей, имеющих проблемы с липидной мантией кожи, вода быстрее испаряется и возникает сухость кожи.

Для того, что избежать проблем, нужно соблюдать общие меры профилактики — нормализовать микроклимат дома, соблюдать правильный питьевой режим, правильно питаться, следить за гигиеной кожи и использовать увлажняющие средства.

Во время отопительного сезона у людей часто возникает сухость глаз, могут возникать сухость и кровотечения из носа, обветривание губ — почему? Как предотвратить?

В офтальмологии выделяют отдельную нозологическую форму — синдром сухого глаза. Она развивается на фоне внутренних причин, связанных с тем, что слезная пленка, которая покрывает всю глазную поверхность (роговицу, конъюнктиву), становится нестабильной. Время ее разрыва сокращается, и она быстро разрушается. Из-за этого снижаются защитные свойства глазной поверхности, поддерживается хроническое воспаление. Глаз краснеет, возникает ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании, ощущение царапания глаза веком, корочки и «слипшиеся глаза» по утрам. Такое состояние усугубляется при воздействии сухого воздуха. Чаще обнаружение синдрома сухого глаза мы отмечаем при начале отопительного сезона, когда в квартирах воздух становится сухим.

Похожее состояния самое развивается на слизистой оболочке носа — бокаловидные клетки продуцируют слизь неправильного состава, формируются корки в носу, затрудняется носовое дыхания. В ряде случаев начинаются кровотечения из зоны Киссельбаха. Губы высыхают и трескаются на фоне тех же причин. Обычно «сухой синдром» развивается у людей, имеющих метаболические нарушения. У абсолютно здорового человека при соблюдении правильного питьевого режима «сухой синдром» не развивается.

Для того, чтобы избежать сухости слизистых оболочек, нужно нормализовать микроклимат в помещении — температура 21 ºС, относительная влажность более 50%. Это особенно важно, если в доме есть маленькие дети. Для поддержания оптимальной влажности в помещении можно использовать увлажнители воздуха.

В холодное время года у людей часто возникают проблемы с волосами: сухие, ломкие, сухость кожи головы. В чем причина и как с этим справиться?

Волосы — это придатки кожи. Причиной сухости волос может быть неправильная работа сальных желез, расположенных рядом с корнями волос. Сальные железы производят кожное сало, которое обеспечивает защиту от сухости, внешних факторов и повреждений. Проблемы с функционированием сальных желез на фоне длительного внешнего воздействия сухого теплого воздуха приводят к сухости волос, сухости кожи головы. Меры профилактики те же — нормализация микроклимата в помещении, правильный питьевой режим, правильное питание, которое обеспечит правильную выработку кожного сала. И лечение фоновых болезней, которые могут приводить к нарушению функционирования сальных желез.

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