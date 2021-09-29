В Челябинске снова ищут подрядчика для ремонта центральной трибуны на площади Революции

Нужно снять гранитные плиты, почистить и поставить назад Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске в очередной раз объявили аукцион на поиск подрядчика для ремонта центральной трибуны памятника Ленину на площади Революции. Если осенью прошлого года за работы Сосновский район готов был заплатить почти 2 млн рублей, то в этот раз — максимум 1,6 млн рублей. Прием заявок от подрядчиков — до 6 октября.

Изменения в цене произошли после экспертизы по определению достоверности сметной стоимости работ, говорится в документации по аукциону на сайте Госзакупок. Объем работ тот же — компании, которая выиграет тендер, нужно будет снять гранитные плиты со ступеней и стен, очистить их, обработать специальным средством и установить обратно. И все за месяц. Компания-участник должна соответствовать определенным требованиям, самое главное — иметь лицензию на работу с объектами историко-культурного наследия. А таких компаний не так и много.

Как мы уже писали ранее, прошлогодний аукцион не состоялся, потому как не было ни одной заявки. Источник КП-Челябинск сообщал, что изначально ремонтировать центральную трибуну планировали еще прошлой весной, но из-за пандемии сроки сдвинулись.

Сама архитектурная композиция состоит из нескольких частей: памятник Ленину с постаментом, центральная трибуна и места для зрителей (левая и права трибуна). В 2019 году отремонтировали боковые трибуны. А сам памятник реставрировали в 2018 году.

Причиной долгого поиска подрядчиков эксперты называют ажиотаж вокруг этой темы. Скандал после ремонта постамента памятника, который перерос в уголовное дело, отбивает желание у компаний «светиться» в проекте. Хотя, как объясняла нам директор Центра историко-культурного наследия Челябинска Юлия Краснова, новые ремонтные работы не связаны с их учреждением.

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