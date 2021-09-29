В Челябинске молодые люди стреляли по жилому дому

Челябинцы превратили многоэтажку в мишень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания молодых людей устроила стрельбу на территории жилого комплекса «Ягодный» в Ленинском районе Челябинска. Это случилось в воскресенье 26 сентября. По рассказам очевидцев, неизвестные долго сидели во дворе, а затем принялись стрелять из пистолета. По словам жителей, стрелкам удалось попасть в стекло подъезда многоэтажки. К счастью, никто из людей не пострадал.

Встревоженные жители пытались вызвать полицию, но информации о происшествии дошла туда с запозданием. Молодые люди через некоторое время покинули двор. Сейчас сотрудники МВД пытаются их разыскать.

В региональном полицейском главке начали также проверку, чтобы выяснить действительно ли диспетчеры или полицейские не среагировали своевременно на обращение горожан.

Ранее в Челябинске отыскали подростков, стрелявших из пистолета по окнам жилого комплекса «Территория». Стрельба началась из-за конфликта между шумной компанией и соседями. Молодые люди громко слушали музыку, после чего получили в свой адрес несколько замечаний. Подросткам это не понравилось: они вышли на улицу и начали стрелять из стартового и пневматического пистолетов по окнам соседей.

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