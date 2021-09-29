Бывшего полицейского в Копейске на 2 года отправили в колонию за взятку

Начальник отдела полиции предложил закрыть глаза на ДТП со смертельным исходом за 80 тыс. рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинской области вынесли приговор бывшему начальнику следственного отдела копейского отделения МВД. 36-летнего мужчину признали виновным в получении взятки.

Преступление экс-полицейский совершил осенью прошлого года. Он сообщил участнику ДТП, в котором погиб человек, что не станет возбуждать уголовное дело из-за аварии, если получит 80 тыс. рублей.

Во время получения взятки начальника отдела задержали. Позже его уволили из МВД.

– Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Также бывшему полицейскому на два года запретили работать в государственных и муниципальных органах, его лишили звания майора юстиции и обязали выплатить 400 тыс. рублей в качестве штрафа.

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