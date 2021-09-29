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Общество29 сентября 2021 12:08

Бывшего полицейского в Копейске на 2 года отправили в колонию за взятку

Начальник следственного отдела предложил за деньги избавить виновника ДТП от ответсвенности
Елена КОЛЧИНА
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Начальник отдела полиции предложил закрыть глаза на ДТП со смертельным исходом за 80 тыс. рублей

Начальник отдела полиции предложил закрыть глаза на ДТП со смертельным исходом за 80 тыс. рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинской области вынесли приговор бывшему начальнику следственного отдела копейского отделения МВД. 36-летнего мужчину признали виновным в получении взятки.

Преступление экс-полицейский совершил осенью прошлого года. Он сообщил участнику ДТП, в котором погиб человек, что не станет возбуждать уголовное дело из-за аварии, если получит 80 тыс. рублей.

Во время получения взятки начальника отдела задержали. Позже его уволили из МВД.

– Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Также бывшему полицейскому на два года запретили работать в государственных и муниципальных органах, его лишили звания майора юстиции и обязали выплатить 400 тыс. рублей в качестве штрафа.

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