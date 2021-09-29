ЦКС составил антирейтинг дворов Еманжелинска, из которых сложно вывезти мусор

Фото: ЦКС

Парковка машин рядом с контейнерными площадками является одной из частых причин переполнения мусорных баков. Особенно в этом месяце отличился небольшой Еманжелинск. В городе за месяц было зафиксировано более 40 случаев блокирования автомобилями подъездных путей к мусорным контейнерам.

На первой строчке антирейтинга двор, расположенный по ул. Гагарина, 2. По этому адресу вне зависимости от дня недели и времени приезда мусоровоз регулярно сталкивается с препятствиями: в сентябре автовладельцы блокировали подъездные пути к мусорным бакам 8 раз.

На второй строчке разместились дворы Еманжелинска улице по Гагарина, 4 и Чкалова, 7. В каждом из них за месяц было зафиксировано по семь аналогичных случаев.

На третьей позиции — Гагарина, 10. В этом дворе припаркованный рядом с контейнерными площадками транспорт мешал вывозу ТКО 5 раз.

Завершают антирейтинг — дворы по ул. Островского, 50 и ул. Фрунзе, 31 (соответственно 4 и 3 инцидента за месяц).

ЦКС неоднократно обращался в управляющие жилым фондом организации, а также в органы местного самоуправления с просьбой проводить разъяснительную работу с населением. Однако это не дает результатов. Водителям мусоровозов приходиться по 10 минут стоять и сигналить у оставленных возле баков автомобилей. В итоге спецтехника уезжает, так и не добравшись до контейнеров, а площадка «обрастает» отходами.

Похожие ситуации повторяются из месяца в месяц. Такие случаи приводят к тому, что мусоровозы выбиваются из утвержденных графиков, в результате коммунальная техника приезжает на обслуживание других контейнерных площадок позже, чем этом было запланировано.

Отметим, что по закону обеспечение беспрепятственного доступа коммунальной техники к контейнерным площадкам — является обязанностью организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом. ЦКС обращается к УК, ТСЖ и органам местного самоуправления с просьбой проводить информационную работу с жильцами о запрете парковки рядом с местами накопления ТКО.

Мы также просим владельцев автомобилей не парковать транспорт в узких дворовых проездах и возле баков. Следует понимать, что там, где проедет легковой транспорт, не проедет мусоровоз.

Ситуацию на контейнерных площадках может усугублять и сезонный фактор. Осенью в местах накопления могут складироваться древесные отходы, которые не относятся к ТКО. Вывоз веток и спилов деревьев не включен в тариф регионального оператора. Решить вопрос с уборкой такого мусора с площадок должны организации, которые занимаются санитарной обрезкой растений. Для этого необходимо заключать отдельный договор на вывоз.

Региональный оператор рекомендует обратить внимание на данный вопрос и надеется на ответственное отношение к своим обязанностям со стороны организаций, отвечающих за поддержание чистоты на контейнерных площадках. Только вместе мы сможем сделать наши города и районы действительно чистыми!

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