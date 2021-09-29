Райффайзенбанк ускорил обработку инцидентов информационной безопасности на базе решения IBM

Райффайзенбанк совместно со специалистами ИТ-компании «Инфосистемы Джет» внедрил платформу IBM Security SOAR. Решение помогло автоматизировать реагирование на инциденты информационной безопасности, увеличить качество и скорость их обработки. В рамках проекта специалисты «Инфосистемы Джет» реализовали несколько специальных интеграций и разработали ряд планов реагирования на типовые инциденты (плейбуков).

Среди особых решений, которые были реализованы при внедрении IBM Security SOAR, — интеграция с центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России ФинЦЕРТ. Теперь система управления ИБ (SOAR-система: Security Orchestration, Automation and Response) может автоматически проводить проверки и выстраивать процесс реагирования на инциденты.

Еще одна интеграция — с системами контроля доступа. Благодаря ей зараженный хост автоматически помещается в карантин и полностью отключается от сети банка, а также автоматически выводится из карантина после переустановки операционной системы.

Для банка было также важно автоматизировать отчетность об ИБ и фрод-инцидентах для Банка России через ФинЦЕРТ и для внутренней системы учета операционных рисков. При этом для каждого случая требовался свой формат передачи данных. Без внедрения SOAR-системы автоматизировать такую отчетность было бы сложно.