В Челябинске проведут капитальный ремонт привокзальной площади

На привокзальной площади будут современные павильоны для ожидания и новые остановки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году на привокзальной площади Челябинска планируется сделать капитальный ремонт. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Такой ответ дали депутату Советского района Степаниде Смирновой в Комитете дорожного хозяйства.

В ведомстве объяснили, что пространство будет увязано с движением городского и междугороднего транспорта — разработана транспортная схема с оптимальным направлением движения транспортных потоков:

— Разработана концепция благоустройства с новыми остановочными пространствами и установкой современных павильонов ожидания, обустройством мест для временной стоянки городского транспорта.

Перед ТК «Синегорье» будет парковка на 135 машиномест, из них 10 — для маломобильных групп населения. Парковочные места разделят деревьями и зелеными островками. Кроме того, предусмотрено большое пешеходное пространство с обустройством газонов и посадкой деревьев, зонами отдыха с покрытием из плитки и установкой малых архитектурных форм.

Капремонт будет реализован в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске».

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