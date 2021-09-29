В Челябинске бригады скорой помощи перешли на авральный режим работы

В прошлом году тоже был аврал. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске с приходом осени значительно увеличилась нагрузка на скорую помощь. Аврал испытывают не только медработники, но и диспетчеры, которые принимают вызовы. Как рассказал главный врач городской станции скорой помощи Александр Васильев, это связано с обострением респираторных заболеваний и распространением COVID-19.

— Выполнение вызовов с подозрением на коронавирус, либо контактным пациентам, проходит строго в соответствии с рекомендациями безопасности: медики привозят пациентов на КТ обследование и сопровождают до госпитализации, что приводит к увеличению среднего времени нахождения бригад СМП на вызове, — рассказал Александр Васильев. — Все вызовы, которые принимают диспетчеры скорой медицинской помощи, вносятся в базу и бригада обязательно приедет к пациенту.

В первую очередь скорая помощь, по словам Александра Васильева, обслуживает вызовы при угрозе жизни пациента. Речь идет о ДТП, высотные травмы, роды и сердечные приступы. В неэкстренных случаях, в частности, при повышенной температуре тела следует вызвать врача из поликлиники.

— Стоит понимать, что экстренные вызовы при угрозе жизни пациента находятся на первоочередном обслуживании, — продолжает Александр Васильев. — Администрацией принимаются все возможные меры для увеличения количества работающих бригад.

С резким увеличением нагрузки бригады скорой помощи сталкиваются не первый раз. Ранее в Минздраве разъясняли, что до пандемии коронавируса скорая, к сожалению, вынуждена была выполнять функцию приема и записи пациентов неэкстренной помощи и такая практика закрепилась.

— Пациенты звонят даже в тех случаях, когда можно вызвать неотложку, — уточняли тогда в ведомстве.

Для разгрузки скорой на период пандемии COVID-19 даже рекомендовали передавать вызовы по неэкстренным поводам со служб СМП в поликлиники по месту прикрепления пациента. В частности в случае пищевых отравлений, тахикардии, болях в животе, рвоте, послеобморочных состояниях и других.

В ведомстве напомнили и о профилактике. Важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, использовать санитайзеры, чтобы избежать передачи инфекции. Немаловажно укрепить здоровье и поставить прививки от гриппа и COVID-19.

Заболеваемость в регионе продолжает расти. За день медики зарегистрировали 381 новый случай коронавируса, в том числе три – у школьников. 25 человек скончались от ковидной пневмонии.

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