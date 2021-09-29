Жителя Челябинской области отправили под суд за попытку сбыта 41 кг наркотиков

Фото: архив "КП"

Металлургический районный суд Челябинска поступили материалы уголовного дела в отношении жителя региона, обвиняемого в распространении наркотиков и в участии в преступном сообществе. Об этом сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

— По версии следствия, обвиняемый в 2019-2021 годах вступил в созданное иностранным гражданином преступное сообщество с целью незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации. В преступное сообщество вошли не менее 4 организованных преступных групп, состоящих из иностранных граждан нескольких государств, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В обязанности обвиняемого входило распространение наркотиков на территории Челябинской области. Он оборудовал тайники с крупными партиями запрещенных веществ, но в результате был пойман.

В ходе расследования уголовного дела полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 41 кг наркотических средств.

Обвиняемый заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его уголовное дело выделили в отдельное производство. Что касается других 30 соучастников, то их будут судить позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru