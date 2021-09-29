В Челябинске пройдет шоу с участием авиагруппы «Стрижи»

В прошлый раз «Стрижи» бывали в Челябинске в 2019 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

Авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи» собирается принять участие в праздновании 85-летия Челябинского Высшего Военного Авиационного Училища Штурманов (ЧВВАКУШ). Они запланировали шоу, которое состоится в ближайшую субботу. Правда, время начала мероприятия пока что неизвестна.

— Демонстрационный показ состоится 02 октября 2021. Приходите. Ждем всех любителей авиации, — говорится на официальном сайте «Стрижей».

В 2019 года асы «Стрижей» устроили авиашоу в честь празднования дня города Челябинска. Их выступление на аэродроме Шагол посмотрели более 14 тысяч человек. Еще до начала мероприятия в городе образовались огромные пробки на дорогах.

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Базируются на аэродроме Кубинка под Москвой. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. 6 мая 2021 года пилотажная группа «Стрижи» отпраздновала свое 30-летие.

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