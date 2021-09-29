Челябинскому экс-силовику грозит пять лет колонии за вымогательство денег у бизнесмена Артура Никитина

Оглашение приговора экс-силовику состоится в начале октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции Алексея Журавлева, которому вменяется вымогательство денег у бизнесмена Артура Никитина. Гособвинение запросило для подсудимого реальный срок в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Оглашение приговора назначено на 8 октября в 14:00, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2019 году в отношении ООО «Стройсвязьурал 1» велось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Зная об этом, подсудимый предложил учредителю компании прекратить следствие в обмен на сумму не менее 25 млн рублей. Вначале потерпевший отдал 200 тысяч рублей, но потом остальную часть средств он отказался передавать, поскольку понял, что его пытаются обмануть.

По уголовному делу о вымогательстве проходил также бывший судебный пристав Дмитрий Дубынин. Он признал свою вину и получил 2,5 года условно. Что касается Артура Никитна, то уголовное дело о неуплате налогов недавно было закрыто в силу отсутствия состава преступления.

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