Новый ресурс для путешествий по Южному Уралу разработали в Tele2

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

В России последние два года набирает обороты внутренний туризм. Это подтолкнуло команду Tele2 создать тревел-проект, в котором сами путешественники делятся чарующими и удаленными местами Южного Урала. Первоочередная цель — разнообразить туристический отдых жителей и гостей региона. Кроме того, перед поездкой туристы на сайте могут свериться с картой покрытия сети мобильного оператора.

Как все это работает?

На первом этапе блогеры и пользователи соцсетей составили дорожную карту, куда внесли свои любимые места отдыха, силы и вдохновения. Затем Tele2 снарядила команды блогеров, которые отправились тестировать и места отдыха, и качество сети Tele2.

Сейчас жители Челябинской области продолжают через форму обратной связи на travel.tele2.ru отправлять информацию о местах отдыха. Рабочая группа проекта обрабатывает заявки, к наиболее интересным туристическим отправляется профессиональный фотограф и делает снимки. Затем описание достопримечательности публикуется на сайте. Жители области активно включились в проект - сейчас у команды проекта в работе более 90 заявок.

- Аналитики больших данных Tele2 провели исследование, чтобы оценить, как изменился поток туристов в Челябинскую область в новых реалиях. Если сравнить количество посетителей туристических мест за 2021 год с полным допандемийным 2019 годом, то мы увидим значительный рост - количество посетителей увеличилось на 43%. Мы поняли, что можем сделать туризм в родном регионе более комфортным и собрать в одном месте все лучшие рекомендации о популярных или пока малоизвестных, но достойных внимания местах отдыха. Над созданием travel.tele2.ru работала большая команда тех, кто влюблен в Челябинскую область. - рассказала «КП» - Челябинск» руководитель департамента маркетинга Tele2 макрорегиона «Урал» Евгения Ашихмина.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Интернета много не бывает

В Tele2 отметили, в Челябинской области компания завершила один из проектов модернизации на сети 2G. Традиционно это покрытие самое широкое у операторов связи, это уже устоявшийся стандарт связи, который развертывался десятилетиями, он по умолчанию есть в городах, он доступен в деревнях и малых населенных пунктах. Tele2 обновила всё оборудование, сейчас каждая базовая станция Tele2, где есть 2G, предоставляет и доступ к 4G-интернету.

- Бывает, что на протяжении дня мы не выпускаем смартфон из рук. И неважно чем человек занимается: работает, отдыхает или бездельничает. Ему нужен быстрый и стабильный мобильный интернет. С 2016 года мы значительно расширили покрытие 4G-сети, сейчас она доступна 98,69% населения Южного Урала. Почти весь регион покрыт LTE, скорость которого выросла на 66% по сравнению с предыдущими годами. При этом аналитики компании прогнозируют к концу года рост потребления, - рассказал «Комсомолке» технический директор челябинского филиала Tele2 Сергей Корабельников.

Так, статистика по росту потребления интернет-трафика вкупе с тенденциями роста внутреннего туризма вдохновили оператора на создание тревел-проекта.

По информации от пресс-службы Tele2