На Лыжной базе в Челябинске на футбольном поле зальют каток

фото: ski_base_chelyabinsk/vk.com

На Северо-Западе Челябинска открыли после реконструкции Лыжную базу. Особенностью объекта стали два футбольных поля размером 60 на 40 метров, а также павильоны вдоль Комсомольского проспекта, вокруг которых уже возникло много слухов. Жители опасаются, что спортобъект станет местом торговли.

— Павильоны принадлежат лыжной базе, никакой торговли там не будет, — заверил глава Курчатовского района Сергей Антипов. — Все они будут спортивной направленности: тренажерные залы, батуты, скалолазание.

На реконструкцию владельцы Лыжной базы за два года потратили 180 млн рублей. Траву на футбольном поле выбирали специально, чтобы можно было залить каток.

— Зимой поставим елку и зальем каток, — рассказал директор Лыжной базы Дмитрий Назаров. — Инвентарь есть, в этом году закупили сушильные машины для коньков. Дальше в планах — реконструкция основного здания.

Зимой администрация Челябинска намерена проложить лыжню на территории Экопарка, а прокат откроется на Лыжной базе. В перспективе на этой территории должен появиться крытый футбольный стадион.

О прошлом Лыжной базы напоминает главное здание, которое также ждет реконструкции. Фото: Ольга ЩАПИНА

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