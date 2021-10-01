В Челябинске во дворе жилого дома иномарка сбила восьмилетнего мальчика

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

В Челябинске во дворе жилого дома иномарка сбила ребенка. Пострадавшего увезли с травмами в больницу. Как сообщили в пресс-службе городского управлении ГИБДД, авария произошла в пятницу, 1 октября, возле дома №35 по улице Агалакова.

— Водитель, женщина 1980 года рождения, управляя автомобилем Opel Corsa, совершила наезд на мальчика 2013 года рождения. В результате ДТП пострадавший получил травмы, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, мальчик шел в школу.

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