Администрация Челябинска отказалась от идеи строительства многоуровневой парковки в городком бору

Проект застройки выставили в Доме архитектора. Фото: Ольга ЩАПИНА

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации Челябинска Сергей Самсонов заявил, что строительство многоуровневой парковки на улице Труда в районе зоопарка невозможно. Такой вывод чиновники сделали после публичных слушаний.

— Один вопрос на публичных слушаниях по факту был очный, — доложил на аппаратном совещании в мэрии Сергей Самсонов. — Это строительство парковки. Комиссия будет в эту пятницу, будут подготовлены рекомендации о невозможности строительства объекта. Говорить о дальнейшей судьбе парковки не приходится.

Глава Челябинска Наталья Котова попросила заместителя главного архитектора подготовить информацию о том, что администрация действует в этой ситуации в рамках закона.

30 сентября горадминистрация выставила на заочные публичные слушания вопрос о строительстве многоуровневой парковки в 4 этажа вместимостью до 500 машино-мест возле Зоопарка на Труда, 191-а. Однако жители решили лично выразить свое отрицательное отношение к строительству в охранной зоне с вырубкой деревьев и пришли в Дом архитектора. В течение двух часов они общались с представителями управления архитектуры и городской думы. Окончательное решение будет озвучено в пятницу, 8 октября.

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