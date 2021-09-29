Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2021 10:00

Губернатор Челябинской области принял участие в обсуждении бюджета РФ

Бюджет страны рассчитали на ближайшие три года
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: gubernator74.ru

Фото: gubernator74.ru

Южноуральского губернатора пригласили к обсуждению бюджета России на ближайшие три года. Алексей Текслер был единственным из коллег, принявшим участие в заключительном совещании по этой теме при президенте Владимире Путине, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Впрочем, здесь есть простое объяснение: Текслер занимает пост руководителя комиссии Госсовета «Экономика и финансы». Обсуждать федеральные доходы и расходы с правительством ему не в новинку, — напоминают авторы паблика. — Например, в 2020 году, пользуясь положением, челябинский губернатор предложил действенные меры для выхода регионов из кризиса. Южноуральская казна тогда тоже оказалась дефицитной, но уже летом недостаток покрыли за счет собранных налогов.

В бюджете страны, рассчитанном на трехлетку, учтены траты на повышение пенсий, поддержку семьям с детьми, увеличение довольствия правоохранителям и ускорение программы расселения аварийного жилья. К слову, параметры ключевого финансового документа определяются по социально-экономическому прогнозу.