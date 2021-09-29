В Челябинске открылся Форум глав регионов ШОС

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В южноуральской столице открылся Форум глав регионов ШОС. Принимающая сторона до последнего не теряла надежду и постаралась на все 100, отмечают авторы паблика «Челябушка». Во-первых, мероприятие проходит в разгар очередной ковидной волны и не только по видеосвязи, но и очно, что при глобальных ограничениях редкость. Во-вторых, кроме переговоров тет-а-тет организовали неформальный бизнес-завтрак, чуть-чуть оживив регламент.

Презентовать свой потенциал уже успели Астраханская, Омская, Курганская, Самарская области. Состоялись переговоры с Кыргызстаном.

— Таким образом, Челябинск продолжает скрашивать не самые приятные впечатления по поводу несбывшегося саммита-2020. Ранее местные власти предложили прописать Форум глав регионов ШОС в России с ежегодными заседаниями и в МИДе создание его национальной части одобрили, — продолжают авторы паблика. — В прежнем режиме налаживать сотрудничество в организации было сложнее, поскольку страны-председатели постоянно менялись и приходилось долго ждать, ну а в прошлом году планы и вовсе разрушила пандемия.