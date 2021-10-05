У пенсионера, насмерть сбившего в Кыштыме семилетнего велосипедиста, потребовали 3 млн рублей

Фото: Кыштымский межмуниципальный отдел МВД
В Челябинской области будут судить 63-летнего виновника ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия произошла в июле этого года в Кыштыме.
На перекрестке улиц Сугомакской и Кутузова пикап Toyota Tundra при повороте не уступил дорогу семилетнему велосипедисту. Мальчик оказался под колесами автомобиля, получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
Как рассказали в областной прокуратуре, водителя Toyota теперь обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Уголовное дело пенсионера передали в суд.
Родные погибшего мальчика через суд потребовали возместить им материальный и моральный вред и выплатить 3 млн рублей компенсации.
— В ходе следствия на автомобиль виновного наложен арест, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Кыштымец, если суд подтвердит его вину, может попасть за решетку на срок до пяти лет.
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