Несовершеннолетние обладатели Пушкинской карты в Челябинской области смогут ходить на спектакли и концерты без QR-кода

Спектакль «Номер шесть» Челябинского театра драмы имени Наума Орлова пройдет 19 октября уже по QR-кодам. Фото: culture.ru

В Челябинской области возросли продажи билетов на спектакли и концерты по Пушкинской карте. Специальную карту, куда южноуральцам от 14 до 22 лет перечисляют 3 тысячи рублей, начали выпускать 1 сентября. За это время по программе куплено более тысячи билетов. Статистику озвучил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

— Дети до 18 лет могут приходить на массовые мероприятия без QR-кода, — отметил Алексей Бетехтин. — Им не обязательно ставить прививку. Тем, кому исполнилось 18-22 года, смогут воспользоваться Пушкинской картой только после вакцинации.

На сегодня правом оформить Пушкинскую карту воспользовались 20% всех молодых людей Челябинской области. Ежедневно билеты приобретают около 50 человек. Концерты и спектакли, которые вошли в программу, можно найти на любом сайте по продаже билетов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru