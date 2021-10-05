В Челябинской области гендиректор «Маяка» заболел коронавирусом

Михаил Похлебаев написал небольшой пост о своем состоянии. Фото: Михаил Похлебаев | vk.com

В Озерске Челябинской области генеральный директор комбината «Маяк» Михаил Похлебаев заболел коронавирусом. На своей странице «ВКонтакте» он рассказал, что сделал прививку около полугода назад, а сейчас находится на лечении в больнице

— У меня обнаружили поражение легких, из-за которого я лег в больницу. Поражение незначительное. Самочувствие у меня нормальное. Я вакцинировался около полугода назад, так что действие прививки понемногу истекает, — рассказал в посте Михаил Похлебаев.

Гендиректор «Маяка» заявил, что на территории комбината усилят меры предосторожности и будут тщательнее следить за распространением COVID-19. Соответствующий приказ уже вышел.

— Берегитесь и еще раз берегитесь. Ковид никуда не отступил. Он все еще нас окружает. Помните о масках и антисептиках, — написал гендиректор «Маяка».

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