Челябинец решил свести счеты с жизнью после того, как зарезал мать

Ссора произошла вечером 6 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Убийство 58-летней женщины произошло в Ленинском районе Челябинска в доме №1 на улице 5-й Электровозной, 6 октября. 27-летний мужчина поссорился с матерью и зарезал ее. После этого он решил свести счеты с жизнью, но его остановили.

О криках из квартиры жилого дома сообщила сожительница убийцы. Она позвонила в полицию. В это время неподалеку патрулировал экипаж Росгвардии, который отправился на вызов вместе с участковым.

— Убийца заперся в квартире. После того как сотрудники Росгвардии проникли внутрь, они обнаружили окровавленное тело женщины. Позже выяснилось, что сын несколько раз ударил мать ножом в грудь, а затем пытался свести счеты и со своей жизнью, — сообщили в пресс-службе Росгвардии Уральского округа.

27-летнего мужчину задержали. СК возбудил уголовное дело.

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