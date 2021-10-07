Челябинец решил свести счеты с жизнью после того, как зарезал мать

Ссора произошла вечером 6 октября
Фото: Олег ЗОЛОТО
Убийство 58-летней женщины произошло в Ленинском районе Челябинска в доме №1 на улице 5-й Электровозной, 6 октября. 27-летний мужчина поссорился с матерью и зарезал ее. После этого он решил свести счеты с жизнью, но его остановили.
О криках из квартиры жилого дома сообщила сожительница убийцы. Она позвонила в полицию. В это время неподалеку патрулировал экипаж Росгвардии, который отправился на вызов вместе с участковым.
— Убийца заперся в квартире. После того как сотрудники Росгвардии проникли внутрь, они обнаружили окровавленное тело женщины. Позже выяснилось, что сын несколько раз ударил мать ножом в грудь, а затем пытался свести счеты и со своей жизнью, — сообщили в пресс-службе Росгвардии Уральского округа.
27-летнего мужчину задержали. СК возбудил уголовное дело.
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