В Снежинске ввели обязательную вакцинацию для работников образования и сферы обслуживания

Пройти полный курс вакцинации нужно до 1 декабря Фото: Кирилл САДЫКОВ

Закрытый город в Челябинской области ввел обязательную вакцинацию от коронавируса, правда лишь для некоторых категорий. Соответствующее распоряжение, которое начинает действовать с четверга, 7 октября, подписала главный санитарный врач Снежинску Юлия Круглик.

Речь идет о работниках образования и сферы обслуживания — это работники торговли, общепита, транспорта, гостиниц, парикмахерских, учреждений культуры и фитнес-центов. Причина — неблагополучная эпидобстановка.

— Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 01 ноября 2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 01 декабря 2021 — лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, — говорится в документе.

Исключение — те, у кого есть медотвод.

Она также добавила, что 27 сентября по 3 октября в Снежинске выявлено 149 инфицированных COVID-19, что на 13,5 % больше предыдущей недели. Показатели заболеваемости COVID-19 превышают среднеобластной показатель в 2,3 раза. Среди заболевших больше всего работающих — 71 %.

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