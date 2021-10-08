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Происшествия8 октября 2021 7:23

В Челябинске в стоявший на светофоре автомобиль врезалась машина злостного нарушителя

В ДТП пострадали два человека
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Авария случилась вечером 7 октября на Комсомольском проспекте. ВАЗ-21099 наехал на бордюрный камень, потом резко изменил траекторию движения и врезался в Mazda. Иномарка в этот момент стояла на светофоре, ожидая зеленого сигнала.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 20-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. В этом году молодого человека уже 28 раз привлекали к административной ответственности за различные нарушения правил движения.

В ДТП пострадали две пассажира: 20-летний молодой человек и 17-летняя девушка. Им оказали медицинскую помощь.

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