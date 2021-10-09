В этом году клещи покусали почти 15 тысяч южноуральцев

В лабораториях на энцефалит и боррелиоз исследовали больше 100 тысяч клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году в Челябинской области клещи покусали 14 458. Об этом сообщила замруководителя челябинского Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

— Зарегистрировано 54 заболевания клещевым энцефалитом и 16 случаев боррелиоза, — рассказала Светлана Лучинина. — За девять месяцев этого года число случаев энцефалита увеличилось, а клещевого боррелиоза снизилось в 2,5 раза.

В этом году лаборатории исследовали 10800 клещей. Треть из них переносила боррелиоз, 1,1% — энцефалит.

Как заметила Светлана Лучинина, октябрь — это лучшее время для вакцинации против клещевого энцефалита. По данным на 6 октября 2021 года в регионе привито 148 538 человек, 111 806 их них — дети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru