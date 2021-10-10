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Общество10 октября 2021 8:06

Скончался почетный гражданин Челябинской области Василий Кривопуск

В этом году первому секретарю Челябинского горкома КПСС исполнилось бы 90 лет
Ольга ЩАПИНА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 90-м году жизни скончался почетный гражданин Челябинской области Василий Андреевич Кривопуск. Соболезнования его родным и близким выражают губернатор и правительство Челябинской области.

— Практически вся жизнь Василия Андреевича была связана с Южным Уралом, — говорится в сообщении правительства. — Он внес большой вклад в развитие строительной отрасли региона, занимал ответственные посты в Челябинске, представлял область в Верховном Совете Российской Федерации.

Василий Кривопуск был первым секретарем Челябинского горкома КПСС, зам. председателя облисполкома, депутатом Верховного Совета РСФСР, кавалером орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции.

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