Скончался почетный гражданин Челябинской области Василий Кривопуск

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 90-м году жизни скончался почетный гражданин Челябинской области Василий Андреевич Кривопуск. Соболезнования его родным и близким выражают губернатор и правительство Челябинской области.

— Практически вся жизнь Василия Андреевича была связана с Южным Уралом, — говорится в сообщении правительства. — Он внес большой вклад в развитие строительной отрасли региона, занимал ответственные посты в Челябинске, представлял область в Верховном Совете Российской Федерации.

Василий Кривопуск был первым секретарем Челябинского горкома КПСС, зам. председателя облисполкома, депутатом Верховного Совета РСФСР, кавалером орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции.

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