Интерактивный каталог «Зюраткуля» откроет тайны национального парка

Фото: МТС

МТС запустила федеральную экологическую программу «Место силы» в национальном парке «Зюраткуль», направленную на популяризацию экологической культуры и развитие доступного экотуризма на Южном Урале. Теперь жители России смогут насладиться живописными видами с хребтов парка, находясь при этом в любой точке страны, а посетители получат возможность выбрать маршрут для путешествия с помощью интерактивного каталога МТС «Место силы. Легенды Зюраткуля».

В интерактивный каталог о Зюраткуле вошел иммерсивный онлайн-тур, отснятый с помощью камер 360 градусов и оснащенный аутентичными аудиоэффектами, цифровыми картами и другими элементами, которые погрузят пользователей в атмосферу национального парка и продемонстрируют самые удаленные уголки в сердце Уральских гор, а также помогут выбрать направление похода тем, кто только готовится совершить путешествие.

Отдельные разделы книги посвящены легендам, тайнам и загадкам, окутывающим «Зюраткуль», а также историям об обитателях заповедной зоны и описанию маршрутов. Все материалы сопровождаются «оживающими» рисунками, панорамными фотографиями и интересными фактами о локациях.

Дополнением онлайн-каталога «Место силы. Легенды Зюраткуля» стала печатная книга, оснащенная QR-кодами, которые ведут в разделы интерактивной версии, чтобы читатель смог отправиться в виртуальное путешествие и продолжить знакомство с заповедной территорией в онлайне.

«К реализации этого проекта мы подошли с двух сторон: создали интерактивный каталог, чтобы с нацпарком могли познакомиться путешественники из разных регионов страны, прикоснуться к его красоте и ощутить его атмосферу, а также напечатали книгу, которую можно будет найти в библиотеках, общественных и туристических организациях. При создании такого каталога мы опирались на то, в чем разбираемся лучше всего — на современные технологии, которые мы объединили со знаниями южноуральских краеведов и сотрудников национального парка. Результатом совместной работы стала не просто энциклопедия о «Зюраткуле», а целый интерактивный альманах, на страницах которого легенды органично сочетаются с интересными фактами о местных животных и растениях и все это сопровождается «оживающими» фотографиями и графикой, что создает эффект присутствия и погружает в атмосферу уникального «Места силы», — рассказал директор филиала МТС в Челябинской области Андрей Березной.

«Мы рады, что благодаря компании МТС мы можем предложить туристам новые современные способы знакомства с Зюраткулем, которые будут интересны и тем, кто часто бывает в нацпарке, а также тем, кто только планирует путешествие. Уверен, что интерактивный каталог будет способствовать развитию экотуризма и популяризации уникальных природных территорий не только у южноуральцев, но также у жителей всей нашей страны», — подчеркнул директор национального парка «Зюраткуль» Александр Брюханов.

Новости компаний