Экс-полицейскому, вымогавшему 25 млн у челябинского бизнесмена Никитина, дали 3,5 года условно

Бывший сотрудник полиции получил условный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске бывшего сотрудника полиции Алексея Журавлева признали виновным в покушении на мошенничество.

В 2019 году экс-сотрудник МВД обратился к известному челябинскому бизнесмену Артуру Никитину с требованием выплатить 25 млн рублей. В отношении бизнесмена перед этим возбудили уголовное дело о неуплате налогов, а полицейский за деньги обещал это дело прекратить. Артур Никитин отдал вымогателю часть требуемой суммы — 200 тыс. рублей, а затем обратился в правоохранительные органы.

Прокурор требовал отправить бывшего полицейского на 5,5 лет в колонию общего режима, но суд в итоге выбрал значительно более мягкую меру.

— Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

Напомним, деньги у предпринимателя вымогал также бывший судебный пристав. Он признал свою вину и получил 2,5 года условно.

Артур Никитин с двумя коллегами все же предстал перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Суд всех троих фигурантов признал невиновными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru