В Курганской области водитель бензовоза из ревности попытался убить соперника

У подозреваемого нашли более 170 патронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

42-летний житель Курганской области, работающий водителем бензовоза, во время ссоры на почве ревности попытался застрелить своего соперника.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, преступление случилось ранним утром 2 октября в селе Пески. Водитель выстрелил 48-летнему мужчине в живот из винтовки.

Пострадавшего увезли в больницу с гематологическим шоком, повреждением тонкой и толстой кишки.

Стрелка, жителя Далматово, арестовали по подозрению в покушении на преступление. Известно, что ранее мужчина не был судим. У него при обыске изъяли 127 нарезных и 79 гладкоствольных патронов. Выстрел в соперника водитель произвел из незарегистрированной в полиции малокалиберной винтовки, изготовленной в 1947 году. Охотой мужчина не занимается, с какой целью он держал дома такое количество боеприпасов, сейчас устанавливают.

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