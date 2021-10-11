В Челябинской области на 4 дня объявили режим «черного неба»

Челябинск, Златоуст и Кыштым окутает смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский гидрометеоцентр разместил информацию о неблагоприятных метеоусловиях с 11 по 14 октября.

— В приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, — говорится в сообщении метеорологов.

В Челябинске, Коркино и Златоусте НМУ будет действовать с 19:00 часов 11 октября до 19:00 часов 14 октября. В Карабаше — с 12:30 часов 11 октября до 11:00 часов 12 октября.

В Регионе ожидается НМУ первой степени опасности. При таком предупреждении проводимые на предприятии мероприятия должны обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%.

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