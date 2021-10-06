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Общество6 октября 2021 9:44

Челябинскую свалку рекультивировали

На полигоне хранилось около 17,5 миллиона кубометров отходов
Источник:kp.ru
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Фото: Архив КП.

Фото: Архив КП.

Эпохальный момент: доложено о финале рекультивации челябинской свалки. Вице-премьер Виктория Абрамченко отчиталась президенту Владимиру Путину, а заодно и всей стране. На полигоне хранилось около 17,5 миллиона кубометров отходов, потенциал был исчерпан к 1980 году, но работа прекращена только в 2018-м. Свалка считась крупнейшей в Европе. Проект рекультивации позволил сократить выбросы на треть.

— Разумеется, благополучный финал ставят в заслугу многим чиновникам, как федеральным, так и региональным. Программа «Чистая страна», подрядчик «Росатома» — по другому и быть не могло, — комментируют авторы телеграм-канала «Челябушка». — Кроме прочих, Абрамченко выразила благодарность нынешнему руководству Челябинской области и Роспотребнадзору. Опыт признан успешным, реализован самый большой подобный проект и это идеальный образец для остальных регионов.