Челябинскую свалку рекультивировали

Фото: Архив КП.

Эпохальный момент: доложено о финале рекультивации челябинской свалки. Вице-премьер Виктория Абрамченко отчиталась президенту Владимиру Путину, а заодно и всей стране. На полигоне хранилось около 17,5 миллиона кубометров отходов, потенциал был исчерпан к 1980 году, но работа прекращена только в 2018-м. Свалка считась крупнейшей в Европе. Проект рекультивации позволил сократить выбросы на треть.

— Разумеется, благополучный финал ставят в заслугу многим чиновникам, как федеральным, так и региональным. Программа «Чистая страна», подрядчик «Росатома» — по другому и быть не могло, — комментируют авторы телеграм-канала «Челябушка». — Кроме прочих, Абрамченко выразила благодарность нынешнему руководству Челябинской области и Роспотребнадзору. Опыт признан успешным, реализован самый большой подобный проект и это идеальный образец для остальных регионов.